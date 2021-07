Kus on, sinna tuleb juurde: Mallukale esitati mitme tuhande euro suurune kahjunõue

Mallukas tõstatas selle teema oma jälgijate seas üles ja kui ühel hetkel tundus, et kogu teema on maas, siis nüüd saabus talle kahjunõue. Aga see ei tulnud, nagu Mallukas teda kutsub, peenisepakkujalt, vaid tema naiselt.

"Selle taga on kaks värdjat: Anne Nuude ja see imbetsillist betoneerija," kirjutas Mallukas ühes postituses.

2017. aasta suvel kirjutas Mallukas oma blogis, et ühe Õismäel asuva maja korteriühistu esinaine ähvardab teda kohtuga ja nõuab temalt 7000 eurot, ent kas tegemist on sama inimesega, seda ei nõustunud Treimann toona avaldama.

Täna kohtus tunnistusi andnud Malluka tuttav Sirje ütles Kroonikale, et terve skandaal sai hoo sisse tema algatusel. "Nägin, kuidas pääsukeste vanemad paanikas pesa ümber lendasid ning helistasin ise kõigile ajakirjandusväljaannetele," meenutab Sirje. "Ja nüüd on Mariann seepärast kohtupingis. Mina ise nimetasin ühistunaist oma lehel pääsukeste mõrtsukaks. Kuidas on see väiksem süüdistus kui idioodiks nimetamine?"