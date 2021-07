Kohtunik tegi Britney Spearsi eestkoste osas väga olulise otsuse

Just Britney advokaadile Sam Inghamile oli palju etteheiteid, sest kuni eelmise aasta lõpuni ei teadnud laulja, et ta saab eestkostet vaidlustada, kuigi Ingham oli tema advokaat alates 2008. aastast. Lisaks kulges kogu asjaajamine viimasel poolaastal äärmiselt aeglaselt.

Britney on end esindama valinud endise föderaalprokuröri Mathew Rosengarti, kelle ülesanne on nüüd keerulises juhtumises õige lahend saavutada. Ta on oma karjääri jooksul esindanud selliseid Hollywoodi suurninasid nagu Steven Spielberg ja Sean Penn .

Britney põhiliseks eesmärgiks on oma isa eestkostest eemaldamine, kes sunnib teda tegema mitmeid psühholoogilisi teste, mis mitte kuhugi ei vii. Tal pole selle vastu midagi, et Jodi Montgomery tema isiklike asjade eestkostjana jätkab, aga Jamie, kes kontrollib tema 60 miljoni dollari suurust varandust, peab lahkuma.

Britney on süüdistanud oma isa selles, et ta keelab tal abielluda ja lapsi saada. Aga Jamie Spearsi esindajad ütlevad, et alates 2019. aasta septembrist ei vastuta isa tütre isiklike otsuste eest, seega see süüditus ei päde.