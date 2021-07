Kasabiani häbistatud ninamees abiellus naisega, kelle on pidevalt läbi peksnud

Nüüd paistab, et paarike on halva perioodi selja taha jätnud ning alustavad koos uut peatükki.

Paari pressiesindaja sõnas: "Meil on rõõm teatada, et teisipäeval, 13. juulil 2021 abiellusid Tom Meighan ja Vikki Ager Leicesteris asuvas Market Harbourgh'is asuvas perekonnaseisuametis."

View this post on Instagram

"Tom on viimasel aastal enda, oma tervise, pere ja suhtes Vikkiga kõvasti tööd teinud. Nad on vägagi armunud ja tahavad terve ülejäänud elus koos olla."

Tom Meighan on varasemalt peksmise kohta öelnud, et ta sündmuseid suurt ei mäleta, sest ta oli niivõrd purjus. Vaevalt Vikki need unustanud on ja saab vaid loota, et need enam ei kordu.