Kate Moss võttis Kim Kardashian Westi fotosessioonil riided seljast

Kate Mossi modelliks kaasamine Skimsi viimasesse kampaaniasse oli Kim Kardashian Westi (40) taktikaliselt kaval otsus. "Kate on moeikoon; tal on ajatu mõjuvõim selle üle, mis hakkab defineerima tulevaste põlvkondade kultuuri ja moestiili," sõnab Kim, kelle kehakuju parandava ja salendava aluspesu brändist on saanud üks naiste lemmikuid alates asutamisaastast 2018.

Fotodel paljastatud Kate jääb piltidele tunnuspärase sasipeaga ning lopsakate modellihuultega kandmas klassikalisi moebrändi Skims ihuvarje. Jättes tausta ja stilistika neutraalseks tahtis fotosessiooni kunstiline juht juhtida fookuse Mossile, kes mõjub juba üksi väga autoriteetsena.

Kate ja Kim kohtusid esmakordselt 2014. aastal ühise sõbra Riccardo Tisci sünnipäevapeol. Nad said koheselt suurepäraselt läbi ning seejärel said sõpradeks. Kardashian kinnitab, et Kate’i poole tõmbas teda modelli nooruslik energia, huumorimeel, nakatav naer ja muretu vaim. Naised on tõepoolest sõbrad, mida kinnitavad fotod, kus neid hiljuti nähti koos aega veetmas Itaalias.

Sellegipoolest oli Mossi määramine kampaanianäoks väga tark turundusvõte, mis kindlasti aitab kaasa Skims brändi rahvusvahelisele levikule. Kim juba valitseb tervet USA turgu tänu oma kuulsate õdede abile, kuid Kate kasutamine reklaamnäona avab ukse täiesti uutele klientidele. Inimesed, kes on Kate fännid, ostavad pea alati modelli reklaamitud tooteid. Kardashiani sõnul on modell trendilooja ja suunanäitaja muutes iga toote unikaalseks – selle väärtus on hindamatu.