Sekskoolitaja Epp Kärsin: ma ei kujutaks enda elu ilma seksita ette

"Mina teen seda, mida mina armastan, ja seks on minu kirg. Päriselt. Ma ei kujutaks enda elu ilma seksita ette. Minu jaoks on see kõige imelisem asi, mida üldse kogeda võib," rääkis Kärsin.

Kui Andres Puusepp tõi välja, et mitte keegi ei suuda enda elu ilma seksita ette kujutada, siis märkis Kärsin, et 70–80 protsenti naisi teeskleb orgasmi.

Üks põhjuseid siin võib olla meeste enneaegne seemnepurse ning Kärsini sõnul võib tänu tema seksikoolitusele muuta üheminutilise mehe kellekski, kes kestab 20, 30 ja isegi 60 minutit.

Elu koroonaepideemia ajal mõjutas meid kõiki ja puutumata ei jäänud ka Kärsini Amare Luna. Ta on viimasel ajal teinud rohkelt ületunde, et kriisi ajal ära jäänud koolitused tasa teha. Nüüd on ta saanud naasta enda normaalse elutempo, ehk töötamise esmaspäevast reedeni, juurde.

Viimasel ajal on väga populaarseks koolituseks saanud suuseksi koolitus. Kuigi selle juures ohtu rasestuda pole, siis ärgitab Kärsin ka suuseksi ajal kondoomi kasutama, eriti kui oled vallaline ja sul on mitmeid sekspartnereid.

Ja kondoomi kasutamise õpetamine on vajalik, sest Kärsin on mitmel korral pärast koolitust näinud, kuidas dildo mannekeenile on kondoom ka üle munandite tõmmatud.

"Ja mis mõjub näole kõige paremini? Suuseks. Näo-fitness. Sa oled lihtsalt nooruslik. Kõik lihasgrupid töötavad," tõi Kärsin välja.