Lauri Pedaja kihlatu Gethel Burlaka: meie suhe ei ole alati 100% liblikad ja vikerkaared

"Ja. See. On. Täiega. Okei. Isegi pigem positiivne. Kuidas muidu oskaksime me kasvada paremateks inimesteks, kui me vahel oma nõrkustel võimust võtta ei laseks? Kui Lauri ei teeks numbrit minu kohatisest isekusest, ei oskaks mina selle probleemiga tegeleda ning tema vaid koguks endasse pahameelt, mida minu käitumine tekitab. Ja vastupidi. Nii seisaksime me nii ise kui ka paarina ühe koha peal," lisas ta.