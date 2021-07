Beebilõusta lapse ema: kellelt saaks ilma vaktsineerimata vaktsineerimispassi?

Räppar Beebilõusta tütre ema Ingrid Mänd postitas sotsiaalmeediasse pildi, kus uuris oma jälgijatelt, kas nad teavad kedagi, kelle kaudu saaks vaktsineerimispassi ilma vaktsineerima minemata. Praeguseks on postitus juba maha võetud.

Kroonika küsis Ingridi käest ka omapoolset kommentaari, kuid naine pole vastanud.

ELi COVIDi digitõend on digitaalne tõend selle kohta, et inimene on kas: vaktsineeritud COVID-19 vastu, saanud negatiivse testitulemuse või tervenenud COVID-19st. Tõendeid väljastavad liikmesriikide ametiasutused. Selle võivad välja anda näiteks testimiskeskused või tervishoiuasutused või seda võib väljastada otse e-tervise portaali kaudu. Teabe selle kohta, kuidas tõendit saada, peaksid avaldama riiklikud tervishoiuasutused.

Tõendi saab digikujul salvestada mobiilseadmesse. Kodanikud võivad paluda tõendi väljastada ka paberkandjal. Nii elektroonilisel kui ka paberkandjal tõendil on ruutkood, mis sisaldab olulist teavet, ning digiallkiri, millega tagatakse tõendi ehtsus. Et hõlbustada tõendi kontrollimist, on liikmesriigid leppinud kokku ühtses kujunduses, mida saab kasutada nii elektrooniliste kui ka paberversioonide puhul.

Hetkel müüakse mustal turul nii COVID-19 vaktsiine, vaktsineerimispasse kui ka võltsitud negatiivsete testide pabereid. Näiteks jäävad AstraZeneca või Sputniku vaktsiinidoosid 500-750 dollari vahemikku, vahendab BBC. Võltsitud vaktsineerimispasse müüakse tundmatute kauplejate poolt kõigest 150 dollari eest.

Teadlased on märganud musta turu vaktsiinidooside müügi järsku laienemist, kuid BBC pole suutnud kindlaks teha, kas tegemist on tõeste doosidega või mitte.

Must turg on interneti osa, millele pääseb ligi ainult konkreetsete brauseritööriistade kaudu.

Beebilõust ning Ingrid on koos olnud üle kuue aasta ning neil on 2-aastane tütar Venus. Eelmise aasta lõpus otsisid nad enda perele meelepärasemat elamist. Toona kirjutas Andrus Elbing sotsiaalmeedias: "Kodu vahetamine on tegelikult päris lahe, seega oleme oktoobrist jälle uue kodu otsingutel.".