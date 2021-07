Strippar Justin lennutab stripimaailma uued tähed: tahan meelelahutusmaailma muuta

"Tahan meelelahutusmaailma muuta. Mitte ainult stripimaailma, vaid ka seksitööstust," ütleb Justin. Tema sõnul on inimestel aegunud mõte, et stripparid on persevestid, magavad klientidega, hoolivad ainult oma välimusest ega suuda tõsiseid suhteid luua.

Mõned nädalad tagasi lasi blogija Mariann Treimann kummi nii lõdvaks, et saatis stippar Justinile neli vulgaarset häälsõnumit.

"Tõesti, mul on tõesti vaja ühte asja teada: kas sa saaksid veel rohkem pede olla, kui sa praegu oled? Kas sa saaksid veel rohkem olla, sest ma tahaksin teada, kui haige see välja näeb," ütles Mallukas häälsõnumis ja hakkas naerma.

"Iga kord, kui sa oma huult hammustad pede moel, mõtlen ma, kui väike su m*nn on. I'm fucking sorry. Võib-olla sa ei ole pede, aga miks sa nii pede tahad välja näha? Täiesti p*tsis. Ma olen nii kindel, et sa oled pede sisemuses. Sooviksin sind homseks broneerida."

Peale häälsõnumite avaldamise kommenteeris Justin ka ise Malluka öeldut. "Tahtsin need avaldada ja mõne inimese tõelist palet näidata. Soovin talle edaspidiseks edu. See näitab, et ma teen siin Eestis midagi hästi, et sellist tagasisidet saan," ütles austraallane.