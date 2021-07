VIDEO | Kas see on Rebel Wilson? Näitlejatar näitas üha salenevat figuuri

2020. aasta jaanuaris kuulutas Rebel, et hakkab ennast taas vormi ajama, ega jäta jonni enne, kui ideaalkaal on saavutatud. Alates sellest hetkest ongi ta muutnud oma toitumisrežiimi ja hakanud tegema üsnagi intensiivselt trenni.

Tema fitnessi treener Jono Castano on olnud tema kaalulangetuse teekonnal Wilsonile suureks abiks. Jono sõnul on treeningu juures väga oluline taastumine ja ka korralik uni, see on vajalik selleks, et keha ei langeks stressi.