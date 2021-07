Endine teismeline täht mõisteti süüdi alaealise ohustamises

Endine Nickelodeoni täht mõisteti esmaspäeval Ohio kohtus süüdi ning järgmised kaks aastat on ta järelevalve all. Lisaks peab ta läbima 200 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd. Kui ta selle aja jooksul sama rikkumisega hakkama saab, siis võib ta lapse ohustamise eest, milles ta end süüdi tunnistas, aastaks vangi minna, kirjutas TMZ.

Drake võttis karistuse vapralt vastu, vabandas ja selgitas, et ei soovinud kellelegi halba teha, aga tal on kahju, et ta tüdrukule ja teistele haiget tegi.