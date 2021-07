Kümme aastat surmast | Amy Winehouse'i naisarmuke: ta ei mõistnud oma seksuaalsust

Amyl oli lühiajaline afäär Catriona Gourlayga. Peagi linastuvas BBC dokumentaalfilmis "Reclaiming Amy" rääkis Catriona, et tähte, kes oli aastatel 2007-2009 abielus Blake Fielder-Civiliga ning kes hiljem oli aastake kuni tema surmani suhtes filmilavastaja Reg Travissiga, üllatasid tema tugevad tunded teiste naiste vastu, kirjutas The Sun.

Catriona sõnas: "Meie suhe oli unikaalne, piirideta. Armastasime teineteist väga. Mida ma sellest võtsin, teda tundes, tekitas temas segadust, milliseks see tema tegi. Kui sul on aastaid midagi seletamatut, siis see on raske."

"Ta kirjutas tihti kirjakesi, kui ma magasin, nagu "Sa oled kõige kaunim naine, keda ma kunagi näinud olen. Ja kuidas sa saad olla magades sama kaunis kui ärkvel olles"."

Catriona meenutas Amy sõnu ühe intervjuu ajal: "Ma ei ole lesbi enne, kui olen kolm sambucat ära joonud."

Üks teine Amy sõber kirjeldas kahe naise omavahelist suhet, kui kahte last, kes jooksevad mööda Londonit ringi, tehes ulakaid asju, mida nende vanemad teada saama ei peaks.

Ühises sõprade grupis küll naljatati kahe naise suhte üle, kuid naeru all peitis end pimedus. Sõbranna Naomi ütles: "Cat ja Amy magasid koos, me naersime selle üle ja oligi kõik."

Läbi pisarate tunnistas Catriona, et oleks Amy päästmiseks teinud, mida iganes, aga nende afäär mõjutas lauljannat tugevasti.

Dokumentaal annab troostitu ülevaate Amy suhtest alkoholiga. Teda on kuulda ütlemas, et miski ei pane teda naeratama, aga kui ta on purjus, siis tundub kõik naljakas, ning kui kaine, siis võib kõik kuradile minna.

Sõbranna Chantelle Dusette ütles: "Nägin teda joomas, et end normaalsena tunda. Ja kui ta ei joonud, siis kannatas ta ärevuse all."

2005. aastaks oli Amy narkosõltuvus laialdaselt teada ning sõprade ja pere survel läks ta ravile. Aga ühel hetkel vahetas ta ühe sõltuvuse teise vastu, minnes narkootikumidelt üle alkoholile.