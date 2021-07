Tanel Padari bändiga liitus uus liige: edaspidi saab esinemistel vähem möla ja veel rohkem kidra

"Bändi koosseis on saanud lisa. meie pundiga on liitunud kitarrist Kristjan Kaasik. Seega edaspidi saab livedel vähem möla ja veel rohkem kidra. See võimaldab mängida ka minu varasemat loomingut originaalilähedasemalt," teatas Padar Instagramis.

"Tervitame koos Kristjan "Kaska" Kaasikut! Ja uues koosseisus bändiga saad kohtuda juba homme Väinjärve Veepeol."

Vikerraadio hommikus käis külas laulja ja muusik Tanel Padar, kellega räägiti nii perest, tema kinnisvaraäridest kui ka sellest, mismoodi on ta kümne aasta jooksul muutunud.

Üks saatejuhtidest uuribki Tanelilt, et kui palju ta on viimase kümne aasta jooksul muutunud. Tanel vastab ilma pikemalt mõtlemata: "Ma arvan, et ma olen päris palju muutunud. See on täpselt selline muutus, mis osadele väga meeldib ja teistele ei meeldi kohe üldse."

"Osad oleks ikkagi tahtnud, et ma oleks plätserdanud hommikul kell seitse kui nemad tööle lähevad kuskil poriloigus paljajalu ja palja ülakehaga ning röökinud rock'n'roll," tõdeb Padar, öeldes et ta praegu peab end rohkem päris-minaks ning ta enne pigem varjus millegi taha. Muu hulgas oli tal alati hea tuua põhjenduseks, et see kõik ongi rock'n'roll.

"Elustiilina on see ikka päris põletav. See oli mingis mõttes vabandus. Mul oli kindlasti rohkem lubatud ka laval, kui näiteks Koit Toomel või Pearu Paulusel. Kui mina seal ikka oma diktsiooniga maha ei saanud, siis keegi ei pahandanud, vaid tõsteti hoopis ülesse kaks äärmist näppu ja öeldi: oh lahe!" meenutab Padar.