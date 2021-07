Kas tõde tuleb päevavalgele? Filmitegijad uurivad, kas Angelina Jolie vanim adopteeritud laps tegelikult varastati

Siiani pole teada, kas Maddoxi bioloogilised vanemad on hetkel elus või mis neist on saanud. Tema adopteerimise üle kerkisid küsimused juba 2002. aastal, kui Jolie avalikustas, et ta on Kambodžast pärit poisi enda hoole alla võtnud. Toona väideti, et Maddoxi bioloogilisele emale maksti lapse eest 100 dollarit.

Kuid toona lükkas Jolie sellised süüdistused ümber ning väitis, et Maddoxi vanemad on kindlasti siit ilmast juba lahkunud ning ta jäi orvuks. "Ma ei varastaks kunagi emalt tema last ära. Ma võin vaid ette kujutada, kui kohutav see tunne oleks," kommenteeris staar toona. Pärast Maddoxit on Jolie võtnud enda perre veel kaks adopteeritud last.