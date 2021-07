Sarah Ferguson väidetavast tülist enne Diana surma: kõik tahtsid, et me tülitseksime, sest me olime tugevad koos

Intervjuus puudutab naine ka valusat teemat ehk seda, mis juhtus tema ja Diana vahel enne viimase surma. Nimelt on teada, et sõbrannad läksid mõned kuud enne saatuslikku autoavariid tülli.

"Me lubasime teineteisele, et me jääme alati kokku. Mitte kunagi ei olnud mingeid asju meie vahel. Aga kõik teised soovisid, et me oleks tülis, sest koos olles olime me väga tugevad. Inimesed tahavad alati lõhkuda midagi nii kindlat."