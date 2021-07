Eero Epner pälvis 2500 euro suuruse Kulka preemia Lembit Ulfsaki elulooraamatu kirjutamiseks

Kunstiteadlase ja dramaturgina tuntud Epnerile on eraldatud 2500 eurot ning selle eesmärgiks on märgitud loometöö toetus. Täpsustuseks on lisatud, et tegemist on 2017. aasta märtsikuus meie seast lahkunud näitleja Lembit Ulfsaki elulooraamatu kirjutamise jaoks mõeldud toetusega.