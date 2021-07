Eesti kaastoodetud film “Kupee nr 6” pälvis Cannes’i filmifestivali Grand Prix

Film “Kupee nr 6” (Compartment Nr 6), mis valmis Soome-Eesti-Vene-Saksa koostöös. Filmi stsenaristid on Andris Feldmanis ja Livia Ulman, selle Eesti-poolne produtsent on Riina Sildos.

Tegemist on esimese korraga, kui Eestiga seotud linateos on Cannes'i põhivõistlusprogrammi pääsenud. Varem on festivali kõrvalprogrammmides täispikkadest Eesti filmidest osalenud Peeter Simmi "Inimene, keda polnud" (1990) ja Kadri Kõusaare "Magnus" (2007).