FOTOD | Varsti löövad pulmakellad ehk lauljatar Merlyn Uusküla pidas tüdrukuteõhtut: pruut merel

"Broneerimine on olnud üle ootuste edukas ja enam vähem kõik asjad on praegu broneeritud. Nii et hästi," rääkis lauljanna Merlyn Uusküla Kroonikale antud intervjuus, kuidas siiamaani pulmade planeerimisega läinud on.

Tema kihlatu Marko tunnistas, et kuigi pulmade planeerimisel on ka neid elemente, mida on koos arutatud, siis on suurem osa jäänud siiski Merylini kanda.

Merlyn on sellega nõus: "Tegelikult mulle tundub, et pulmade korraldamine on üldse naiste rida, ja eelnevad kuud olid mul tööalaselt rahulik, siis oli mul hästi hea kasutada seda aega kasulikult pulmade jaoks ja tegeleda planeerimisega."

"Aga me arutame läbi mõned asjad ja kuna meil on väga paljus sarnane maitse, siis on selle võrra väga lihtsalt läinud," lisas ta.