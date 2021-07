Aivar Riisalu avaldas saladuse, kuidas naisi võrgutada: mul on süda õige koha peal

"Naised armastavad kõrvadega," ütles Riisalu ning lisas, et naisterahval ei ole tähtis, milline on mehe välimus. No puhtad riided võiks olla," rääkis ta naerdes.

Aivar ei pea end ilusaks meheks. "Mul on süda õige koha peal ja see on väga tähtis, naised tunnevad selle ära," ütles ta.

Ta on uute suhete loomisel kiire otsustaja. "Rekord on mul muidugi viimases suhtes. Reedel tutvusime ja neljapäeval hakkasime koos elama," rääkis Riisalu suhtest abikaasa Marinaga, kellega ta on siiamaani koos.

Aivar Riisalu ja Marina abiellusid 2009. aasta oktoobris.