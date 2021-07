KLÕPS | Väga šikk! Vaata, milliseid meeletuid kontsi kandis rase Keit Pentus-Rosimannus

Rahandusminister teatas lapseootusest 8. mail. Ta pole kunagi soovinud emaks saamise teemal põhjalikumalt peatuda, sest see pole läinud nii lihtsalt. Pärast 40. sünnipäeva sagenes ka küsimuste ja uurivate pilkude tulv, kas Keit ja Rain üldse saavad koos lapsi. Vaid korra, 2018. aastal ajakirjale Pulss antud kaaneintervjuus tunnistas toona 42-aastane Keit, et unistus ühisest lapsest elab edasi ja naine tunneb, et see võib õige pea ka täituda: "Mu jaoks ei ole tegelikult perest olulisemat ja ma olen päris kindel, et ühel kenal päeval on meil Rainiga pere kasvamas."