Auto on tihti inimese jaoks staatuse sümbol ning staatus tähendab kuritegelikus allilmas kõike. See näitab iseloomu, jõukust ja maitset. Staatus on oluline ja seega on oluline ka sõidumasin.

Siinkohal vaatamegi, milliste sõidukitega on sõitnud Eesti allilmategelased, kellest nii mõnigi autos enda otsa leidis.