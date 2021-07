Ärritunud Britney Spears: eeskoste tappis mu kõik unistused!

"Neile, kes kritiseerivad mu tantsuvideoid... Vaadake, ma ei esine varsti enam ühelgi laval varsti, sest mu isa kirjutas mulle ette, mida kanda, öelda, teha ja mõelda. Ma olen teinud seda kõike 13 aastat. Ma parem jagan videoid oma elutoast selle asemel, et olla kuskil Vegases laval, kus inimesed ei suutnud mulle laval isegi kätt anda," kirjutab Spears enda Instagramis lehel, viidates muu hulgas ka sellele, et tal võiks olla vähemalt võimalus minna spasse.

"Ja tõesti - ma ei pane enam peale tugevat meiki ega proovi esitada aastaid remikse oma lugudest, paludes seejuures, et just mu uut muusikat esitatakse live'idel mu fännidele. Mulle ei meeldi ka see, et mu õde näitas end auhinnasõudel, kus ta esitas minu lugusid remikside pähe. Mu niinimetatud toetussüsteem teeb mulle väga sügavalt haiget," jätkab Spears.