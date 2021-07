Amy Winehouse'i isa tütre 10. surma-aastapäeva eel: me ei saa mitte kunagi üle tema lahkumisest

Nüüd pea kümme aastat hiljem on Amy isa Mitchi missioon Amyst kummutada müüdid ning keskenduda sellele, et esiplaanil oleks tema talent mitte erinevad sõltuvused.

"Iga aasta on keeruline, aga loomulikult 10 aastat toob palju tähelepanu, mida ma kõike mõistan, aga samas toob see ka kõik jälle tagasi. On keeruline vältida endast välja minemist. Me ei saa mitte kunagi üle tema lahkumisest, ehkki tema minemist on juba küllaltki pikk aeg möödas," tõdeb Mitch.