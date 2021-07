VÄEGA asju, mille Kirsti on pärinud oma vanaemalt ja vanatädilt, hoiab ta hoolega, kuid ei kanna ega kasuta kunagi. Erakogu

Raadiosaatejuht ja kaardimoor Kirsti Valdstein-Timmer usub, et on pärinud oma selgeltnägemisande emapoolsest suguvõsast. Peale selle on ta pärinud vanaema Benita Loviise kaelaehte, mida hoiab oma kodus sisekujunduselemendina. "See kannab vanaema energiat," kinnitab Kirsti.