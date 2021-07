Kirsti Timmer lajatab koostööpakkujatele: halloo, me teeme siin bisnessi, miks ma pean ühe potsiku või totsiku eest reklaami tegema?

"Turundusest ja reklaamist tänapäeval," kirjutab Timmer alustuseks. "Mul on Instagramis 11 ja pool tuhat jälgijat, see tähendab, et ma saan swipe'ida ja lisada linke. Minu jälgijateks on täiskasvanud inimesed, need, keda huvitab see maagiline maailm, milles elan ja tegutsen," mainib Kirsti.

Ta tunnistab, et tema jälgijate hulk ei ole "instakunnidega" võrreldes just suur, aga sellegipoolest saab ta väga palju koostööpakkumisi: "Ikka pakutakse üht kingitust klausliga, et ma promoksin seda firmat ja teeksin siis ka giveaway'd (auhinnamängu –toim)."

"Paraku ei käi see minu põhimõtetega kokku. Annan siis teada, et ma rõõmuga promon teatrietendusi, kontserte, raamatuid ja muid kultuuriga seotud ettevõtmisi, teen seda alati tasuta, aga kõik teise äriettevõtted... Halloo, me teeme siin bisnessi, miks ma pean ühe potsiku või totsiku eest reklaami tegema? Ma suudan selle ka ise osta," küsib Timmer imestunult. Tema sõnul on äri siiski äri ja et tema maailmaga see ühe potsiku diil kokku ei sobi.

"Ühe toote eest ma end maha ei müü. Nii lihtsalt on. Ma ei taha valmistada enda jälgijatele pettumust ja muutuda odavaks reklaamikanaliks, see ei käi mu olemusega kokku," tõdeb Timmer, öeldes, et kui talle midagi meeldib ja ta millestki vaimustub, siis promob ta seda ka palumata. "Olen seda piisavalt teinud, aga odavat reklaami minu kaudu ei saa. Nii lihtsalt on. Vabandused juba ette," täiendab ta.