Ivo Linna: minus ei ole seda ambitsiooni kunagi olnud, et lähen, hakkan laulma ja orkester on kuskil lava sügavuses

"Minus ei ole superstaari. Minus ei ole seda ambitsiooni kunagi olnud, et lähen ja hakkan laulma ja orkester on kuskil lava sügavuses. Ei, mul ei ole seda tunnet ja tahtmist olnud mitte kunagi. Ma sain aru, et see ratas on minu jaoks ära pöörelnud ja kui ma sinna tiirlema jään, siis ma olengi nagu orav rattas – täiesti mõttetu, mul ei ole enam vaimu, mul ei ole tahtmist midagi uut teha," lisas Linna, kelle viimane esinemine Apelsiniga toimus 1980. aasta olümpiamängudel.