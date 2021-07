Filmisõbrad, rõõmustage! PÖFFi armastusfilmide festival Tartuff toob Tartusse eksootilist hõngu

Mis siis, kui meie elu on simulatsioon? Videomäng, mida meiega mängitakse? Kui see on nii, siis kes oleme meie ja kes on need, kes meiega mängivad? Rodney Ascheri dokumentaalfilm „Viga maatriksis” (A Glitch in the Matrix) süveneb simulatsiooniteooriasse, mille viis massidesse kultusfilm „Matrix”.