Armastatud seriaal "Padjaklubi" saab lõpu!

Story'st on näha, et saate neljaliikmeline peanäitlejatest seltskond on koos võttel filmimas mainitud saate viimase osa kõige viimast stseeni. Lisaks story'dele tegid näitlejad Grete Kuld, Katariina Ratasepp ja Kristel Aaslaid ka samasisulise Instagrami postituse, kuhu peatselt fännid saabusid oma nördimust avaldama.

Seriaali lõppemisest hakkasid esimesed kõlakad levima juba tänavu jaanuarikuus. Nimelt Grete Kuld paljastas Retro FMi hommikuprogrammis, et saade on hetkel pausil ja sel hooajal nad ei jätka.

2014. aastal alustanud “Padjaklubi” on seriaal neljast erineva iseloomuga naisest Mariast, Kristinast, Laurast ja Mišast. Nad on iseloomult ja maailmavaatelt täielikud vastandid, kuid elu keerdkäikude tõttu on nad pidanud elama ühe katuse all.