ÜLEVAADE | Rannaideed otsas, aga palav on? Vaata, millistel randadel meeldib Eesti staaridel suviti peesitada!

Suurettevõtja Urmas Sõõrumaa (59) lemmikrand on tema enda loodud tehisjärve ääres Adila puhkekeskuses Rap­lamaal. "See ongi maailma ilusaim ujumiskoht," sõnab ta. "Mina nimetan seda järveks, kuid ega ta suur ei ole, pigem tiigi mõõtu. Kuid see ei ole oluline. Oluline on, et Adilas on kõige puhtam vesi, mis saab üldse olla. Seda saab isegi juua. Samuti on vesi nii selge, et saab lahtiste silmadega ujuda. Ja muidugi teeb rõõmu selle veekogu temperatuur. Siin ei ole liiga külm, nagu näiteks 10 kraadi, ega liiga soe, nagu 33 kraadi, vaid paras 25–27 kraadi."