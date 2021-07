Eesti modell Karmen Pedaru jõudis maailmakuulsa moeajakirja esikaanele

View this post on Instagram

"Olen olnud laval ka 41kraadise palavikuga. Lava taga on nii halb, et vaagud hinge, aga eesriide tagant välja astudes võtad end kokku ega tunne midagi. Adrenaliinilaks on nii tugev sees, et ei tunne mingit valu ega haigeolekut. Pärast vajud lava taga taas lössi."

"Eriti palju valu on pidanud taluma minu jalad. Mu jalanumber on 41, aga sõudele tehakse enamasti kas number 38 või 39 kingi. Sageli pead panema jalga kolm numbrit väiksemad jalanõud. Minu paremale suurele varbale on tehtud kolm operatsiooni. Olukord on läinud vahel nii hulluks, et varvastesse tekib põletik. Sellest hoolimata litsud jala väikse kinga sisse, oled laval nii teemas sees, et unustad valu ära."