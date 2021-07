Endla Vaher jäi Kreeka tuntud peosaarel napilt piirangute küüsi: kehtestati öine liikumispiirang ning peokohad suleti

Nii mõnelgi pool meedias räägitakse, kuis piirangud on peletanud mitmeid turiste legendaarselt peosaarelt. Kuna saarel on oma puhkust veetmas ka fitness-täht Endla Vaher, uurisime kuidas olukord saarel tegelikkuses on ning kas tõepoolest turistide hordid pagevad või pole olukord sugugi niivõrd hull nagu esmapilgul paistab.

Loe lähemalt, kuidas kirjeldab kohapealset olukorda Endla Vaher ning mismoodi on olukord saarel tegelikult!