Skandaalse Amber Heardi uus film tõi mannetud reitingud ja madala kinokassa

"Gully" räägib kolmest karmi taustaga teismelisest, kes möllavad 48 tunni jooksul Los Angeleses, mõtlemata sellele, mida järgmine päev võiks tuua. Nad ei ütle selle aja jooksul ära ka narkootikumidest ja kuritegevusest, kirjutas Box Office Mojo.

Filmis mängivad Kelvin Harrison Jr., Jacob Latimore, Charlie Plummer, John Corbett, Amber Heard jt.

Film debüteeris 2019. aastal Tribeca filmifestivalil, kuid koroonaviiruse tõttu jõudis see valitud kinodesse alles selle aasta neljandal juunil. Esimese kolme nädalaga teenis film rahvusvahelises kinokassas vaid 22 tuhat dollarit. Ja see on uskumatult mannetu number.

Ja ega kriitikud ka filmi osas toetavad pole. Rotten Tomatoes annab sellele vaid 27 protsenti.

Kui võiks arvata, et filmi kehv tulemus on seotud Amber Heardi ja Johnny Deppi skandaaliga, siis kriitikute arvates nii pole. Amy Nicholson kirjutas, et filmi süžee tema jaoks ei toiminud, kuid talle meeldivad selle osatäitjad ning režissöör teeb tulevikus kindlasti midagi suurepärast.

Owen Gleiberman kirjutas: "Film peaks omadega kuhugi jõudma, aga "Gully" seda ei tee."

Brian Tallerico: "Ei tea, mis lugu see räägib, aga filmi hoiab koos selle noor näitlejaskond."

Film ise oli küll paras läbikukkumine, kuid vähemalt kriitikute meelest ei olnud asi skandaalses näitlejas. Küll aga on Heardi kohal järgmistel aastatel tume pilv, mis võib tema karjääri varjutada.

Ta filmib praegu DC Comicsi superkangelaste märulit "Aquaman and the Lost Kingdom", kus mängib peategelase Jason Momoa silmarõõmu Merat. Filmifännid on juba pikalt nõudnud Heardi eemaldamist filmist või järgneb sellele suurem boikott.

"Aquamani" esimene film tõi sisse 1,1 miljardit dollarit ning teise filmi puhul loodab stuudio sama suurusjärku. Kas Heardi osalemine seda kuidagi mõjutab, näitab tulevik.