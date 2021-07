Täna algavad Kuressaares kauaoodatud XIV Saaremaa ooperipäevad

„Pole ilmselt kellelegi saladuseks, et tänavused ooperipäevad on sündinud tavapärasest erilisemates tingimustes ning nõudnud korraldajalt tööd samaaegselt mitme stsenaariumiga ja pidevat valmisolekut ootamatusteks. Olen südamest tänulik kõigile partneritele, kes on meid sellel teel oma targa nõu ja jõuga toetanud,“ lausus Eesti Kontserdi juht Kertu Orro. „Täna saan rahuliku südamega öelda – jah, Saaremaa ooperipäevad toimuvad taas!“