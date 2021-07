Victor Crone (29) on õnnelik, et pääses taas Eestisse. Viimati külastas ta Tallinna mullu detsembris, kui plaanis minna koos muusik Stig Rästaga jõulutuurile, mis jäeti aga uute karmide piirangute tõttu ära. "Tead, isegi see, et sain lennata ja olen nüüd siin, Rotermanni hotellis, on tekitanud meeldivat elevust," lausub ta. "Linnatänavatel on inimesed ja restoranid on lahti. Kõik see tekitab hea tunde, kuid keegi ei tea, mis meid sügisel ootab."