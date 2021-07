Hailey Bieber vaikib maha kõlakad rasedusest peale Justini sotsiaalmeedia postitust

Fännid olid hullumas ning pilt tekitas neis palju küsimusi. Justini austajad uurisid kommentaariumis, kas tõesti on tegemist tulevaste lapsevanematega ning üks fänn tõi välja, et selline pealkiri muudab paljusid kurvaks.

Justin Bieber (27) ja Hailey Bieber (24) on varem arutanud laste saamist, kuid leidsid, et mõlemad vajavad veel aega.

"Ma armastan lapsi ja ma ei jõua ära oodata, millal ma ise lapse saan," ütles modell Vogue Arabiale juba 2018. aastal. "Ma ütleksin, et nüüd on see juba reaalsem, kuid kindlasti mitte niipea."

Kuigi naine on tunnistanud, et on juba valinud välja laste nimed ja Bieber on rääkinud enda soovist korraldada "issi-tütre päevi", on nad mõlemad nõustunud, et naudivad hetkel abielu ilma lasteta. "Mul pole kiiret," kirjutas Bieber 2019. aasta juulis Haileyle. "Ma tahan lihtsalt mõnda aega sind ise nautida!"