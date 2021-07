Hõissa, pulmad! Erich Krieger abiellub 15 aastat noorema naisega: müün oma metsa maha ja teen pulmad!

Kõik oma ümmargused sünnipäevad nagu 20, 30, 40 ja 50 on Erich tähistanud suurelt ja nii, et mürtsunud on meeleolukas pidu. Seekord seikles Erich oma 60. sünnipäeval 14. juulil elukaaslase Maria Ringenbergiga (45) hoopis Ida-Virumaal ja avastas muu hulgas Narva-Jõesuud ja Vasknarvat. Juubelipeo tõmbab Erich aga käima juba täna Põltsamaa lossihoovis kontserdil, kus veel astuvad lavale sellised tähed nagu Boris Lehtlaan, Martin Müürsepp, Are Jaama, Leino Einer, Jaan Kirss ja Peeter Kaljuste. Laupäeval tõstab sama seltskond publiku tuju juba Lihula laululaval.

"Oma sisemisele minale on "jah" antud, et Mariaga abiellun," muheleb Erich naisevõtuplaanil peatudes. "Millal, on iseküsimus, aga Kroonika on esimene, kes teada saab. Selle kuu jooksul seda ei juhtu, aga lähiajal küll. (Naerab.) Kuskilt kaevan ka selle rahapaja välja, et pulmad ära teha. Mul on selleks ju metsa, mida müüa!"