Eminemi kauni tütre südame on võitnud nägus noormees

"Ma harva jagan enda voogu, aga kui ma seda teen, siis olen õnnelik, et koos sinuga," kirjutas Hailie Instagrami postituse juurde.

View this post on Instagram

Juttude kohaselt said Hailie'st ja Evanist paar 2018. aastal, kui neiu õppis Michigani ülikoolis. Pildi all tegi nii mõnigi nalja, imestades, mis tunne küll võis Evanil olla, kui ta esimest korda Eminemi kohtas.

Peale oma tütre Hailie, kelle ema on Eminemi eksabikaasa Kim, kasvatab räppar ka Kimi kaksikõe lapsi Alainat ja Whitneyt. Alina oli perekonna esimese põlvkonna kõrgkooli lõpetaja, saades 2017. aastal diplomi Oaklandi ülikoolist.

Alaina ja Hailie on väga lähedased ja veedavad koos väga palju aega, kui nad Eminemi Detroidi häärberis taaskord kohtuvad.

Eminem on varasemalt öelnud, et tema kolm tütart on tema suurimaks saavutuseks.