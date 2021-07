Kroonika märkamised | Merlyn Uusküla unustamatu õhtu ning Martin Helme jäädvustamine

Lauljannale Merlyn Uuskülale korraldasid sõbrannad enne abiellumist imelise tüdrukuteõhtu, mis sisaldas ka jahisõitu Pärnu lahel. "See oli täpselt see, mida ootasin, ja hästi minulik," muljetab Merlyn. "Päev oli hästi läbi mõeldud ja sinna kuulus palju nalja ja naeru, vahuvein voolas ojadena ja kohati läks ka vint üle võlli, mis lisas ägedat särtsu juurde. Planeeritud olid ka mõned põnevad vaimsed rituaalid naise väestamiseks enne abielu."

EKRE esimees Martin Helme ja tema kaasa Eeva said erilise tähelepanu osaliseks, kui harrastuskunstnik Eda Mikker nad maalile jäädvustas. Vanaaegses stiilis pilt kaunistab nüüd Helmete maakodu Pärnumaal. "See žest oli tõesti südantsoojendav. Martinist on varasemast ajast ka üks portree, mis tehtud põletustehnikas puidule," sõnab Eeva.