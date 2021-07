Megan Fox räägib suu puhtaks: olin sunnitud enda seksikust varjama ning võitlesin sisemiste deemonitega

Näitlejanna avaldas selles videos, et oma karjääri alguses ta vihkas kuulsust ning võitles vaimsete probleemidega, kuna teda tihtipeale sunniti riietuma vähem seksikamalt, et ta näeks filmitööstuses tõsiselt võetav välja.

"Stilistid proovisid alati mu ihu peita ja mu seksikust varjata, et ma filmitööstuses rohkem tõsiselt võetav välja näeksin. Ma ei luba enam inimestel mulle öelda, kuidas ma välja näha, käituda või rääkida," kinnitas Megan.

Vastuseks 2000-ndate aastate alguses Los Angelese moeshowl tehtud pildile sõnas kaunitar, et ta kutsuti sinna sündmusele, kuid ta ei hoolinud sellest ega enda sealsest väljanägemisest.

"See oli sellel ajastul, mil mind lihtsalt ei huvitanud. Olin kuulus, aga ma polnud selle üle rõõmus!"

Fox rääkis edasi, et tema sisemine võitlus järsku kuulsaks saamisega varjutas tol ajal kõik muu.

"Ma võitlesin vaimselt deemonitega. Ma ei hoolinud moest sel perioodil!" Seejärel Megan paljastas kui kontrolliv filmitööstus oli, kuna kõik tahtsid tol ajal, et ta näeks alati teatud viisil välja.

"Kõik tahtsid, et ma näeks välja nagu filmistaar, et ma saaksin selle järgmise filmirolli."

Näitlejatar tunnistas, et noorena oli tal raskusi autoriteetsete inimeste soovituste kuulamisega ning ta pani pahaks inimestele, kes ütlesid talle, kuidas välja näha, käituda või rääkida. Nüüdseks tuleb ta sellega palju paremini toime, kuid kui varasemalt prooviti teda mingis suunas mõjutada, siis tegi ta risti vastupidist.

Video lõpupoole avaldas kaunitar, et filmitööstuses stilistid mõjutavad naisi konservatiivsemalt riietuma. Seevastu Fox ülistab oma praegust stilisti Maeve Reilly, kes on näitlejanna sõnul edasimõtleva mõtteviisiga, võttes teistsuguse lähenemisviisi kui tema varasemad stilistid, kes proovisid tema keha ja seksikust varjata. Megani ihu varjamine ei huvitanud – tema soov oli, et tema riietusstiil näeks terviklik välja.