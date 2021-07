Stand-up koomik Ari Matti Mustonen: ma sõin kaheksa aastat sitta, et siia jõuda

Ari Matti on Eesti üks tuntumaid ja armastatumaid koomikuid, kuid selleks, et siia punkti jõuda, on Ari läbi käinud pika ning raske teekonna, mis on nõudnud palju enesedistsipliini ja kannatust. Kuigi koomik on Eestis tuntud, ei ole ta lasknud enda egol võitu saada. “See on kõige kringelim (piinlikum – toim) asi, kui ma näen nagu Eesti superstaare ära tõusmas, sa oled nagu soos kuulsus. Sa oled seal külas, kus Shrek oli pärit, kuulus. Nagu võta veits hoogu maha” ütleb stand-up koomik Ari.

"Open Mic" esinemisi alustades ei tundnud Mustonen piinlikust, kui tal ei läinud hästi, vaid see andis just indu juurde oma vigadest õppima. Stand-upiga alustades oli ta juba mõne kuuga teistest samal ajal alustanud koomikutest ees loomuliku talendi tõttu. Aril oli olemas see X-faktor. Ari sõnab aga, et ta ei taha jõuda sinna punkti, kus ta vingub enda edu üle.

Mustonen on ennast proovile pannud välismaal, näiteks Vancouveris, Bangkokis kui ka Melbourne's. Ta tunneb, et iga uus riik, kuhu ta läheb, on uus väljakutse ja uus algus puhtalt lehelt. Tundmatuna uues riigis tuleb ennast jälle vaikselt üles töötada. Ari ei rääkinud teistele suure suuga, et tal on Eestis showd väljamüüdud, kuna ta ei tahtnud luua..