FOTOD | Lahutatud Adele'i süda on võetud? Lauljatari on koos nähtud tuntud spordiagendiga

Vahepeal on ajakirjandusele laekunud ka vihjeid, et Paul ja Adele on lähedased olnud juba alates selle aasta maist. New Yorkeri artiklis, mis rääkis Paulist, mainis agent muu hulgas, et ta veedab aega ühe popstaariga. Samas lisas ta hiljem hoopis, et on vaba ja vallaline.