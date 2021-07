Kurb uudis muusikasõpradele: Soome Weekend Festival jääb ära ka see aasta

"Ootasime viimase hetkeni, et mõista, kuidas koroonaolukord areneb. Kahjuks pidime vastu võtma otsuse, et rahvusvahelistele standarditele vastavat festivali 30 000 külastajaga päevas korraldada, pole antud olukorras võimalik. Soovime tagada külastajatele, esinejatele ja töötajatele maksimaalse turvalisuse. Niisamuti on ka rahvusvaheline olukord muutnud välisartistide Soome saabumise väga keeruliseks," tõdeb Weekend Festivali turunduspealik Jendri Heikkinen.