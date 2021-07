Kaunis ootusaeg jäädvustati fotoseansil koos fotograaf Marilin Leenurmega, mille jooksul valmis ka üks eriti intiimne kaader Keidust. "Olen saavutanud sisemise rahu ja naudin iga lapseootuse päeva," tunnistab Keit.

Juba kaks nädalat on Keit Pentus keskendunud endale ja kõhubeebile ning valmistustunud eelseidvaks suursündmuseks. Ometi võttis töörutiinilt puhkuse lainele üleminek omajagu aega: "Sünnituspuhkuse algus oli tõesti selline, et telefonikõnesid ja e-kirju oli üsna katkematult. Kiireid asju aitan lahendada ikka, aga praeguseks olen küll eelkõige läheneva elusündmuse lainel. Asendamine on korraldatud nii nagu see tavapuhkuste ajalgi käib. Ma ise olin vahetult enne dekreeti mõnda aega näiteks korraga nii rahandusministri-, ettevõtlusministri-, riigihaldusministri ülesannetes."