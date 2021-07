FOTO | Palju õnne! "Padjaklubist" tuntud näitleja Kertu Moppel ootab last

Kertu elukaaslane on Erko Sõrmus, kellega koos ilmus ta esimest korda avalikkuse ette eelmise aasta presidendi roosiaia vastuvõtul.

Erko on noorsootöötaja ja võib arvata, et osalt ehk ka sellepärast käis koroona eriolukorra ajal terve „Padjaklubi“ tiim noortekeskuses lapsi lõbustamas – „Padjaklubi“ on ju ennekõike noorte seas väga populaarne, kirjutas hiljaaegu Kroonika.