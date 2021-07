KLÕPSUD | Presidendikandidaadi Henn Põlluaasa tütar kütab seksikate piltidega õhu kuumaks

Londoni elav kaunitar ja EKRE presidendikandidaadi Henn Põlluaasa tütar on viimastel päevadel postitanud Instagrami mitmeid seksikaid pilte, nii üksi kui sõbrannaga.

Eriti tõmbab tähelepanu tema värvilise trikoo vahelt välja paistev liblika tätoveering.

Pildiallkirju lugedes selgub, et tegu ei olnud niisama enda meeleheaks tehtud seksikate piltidega, vaid et nende fotode abil reklaamitakse suviseid rannarõivaid.

Oma kuulsast isast rääkides jagab Hanna vaid kiidusõnu. “Mul on väga hea isa, meil on alati hea läbisaamine olnud,” sõnas ta.

Hannal on vanem vend Johannes, kellega ta samuti hästi läbi saab. Vennal on tisleriettevõte Maht Eritellimusmööbel. “Ta on kuldsete kätega ning teeb imelisi köögidisaine,” kirjeldas Hanna venda. Tervel nende perel on üldse väga lähedane läbisaamine. Kõikidest olulistest või argipäevastest asjadest saadaks alati koos arutada.

Hanna on siinses meediapildis palju tähelepanu tõmmanud oma sotsiaalmeedia piltide tõttu just sellepärast, kes on tema isa. Nende piltide postitamises Hanna aga midagi valesti ei näe.

“Täiskasvanud inimesena otsustan ise oma tegemiste üle ja mul on väga hea meel, et pere ja sõbrad on mulle alati toeks olnud,” ütles ta.