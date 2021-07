Tanel Padar ja Lauren Villmann

2016. aastal nägid Lauren (25) ja Tanel (40) üksteist esimest korda Otepää-Elva maratonil. Enne finišeerumist ergutas spordipublik Tanelit, et ta jooksutee ikka lõpuspurdiga lõpetaks. Tanel pingutas. “Võtsin end kokku ja jooksin nii, et naisi ja lapsi lendas kahte lehte… Pärast meenus, et jooksingi ühest naisest mööda, ja mul oli tõesti väga piinlik,” meenutab mees. Ta avas hiljem lõpuprotokolli ja vaatas, kes see naine oli. “Siiralt, tahtsin talt vabandust paluda, otsisin ta Facebookis üles ja kirjutasingi…