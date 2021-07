Alari Kivisaar fotograafiast Rally Estonial: ikka vahest saad mõne kiviga pihta

Alari Kivisaar on mitu aastat olnud Rally Estonia üks ametlikke fotograafe ja vahele ei jäänud ka tänavune aasta. Lisaks on võimalik näha Kivisaare töid tema Instagramis ja spetsiaalsel Facebooki lehel, mis on täidetud tema kaunite fotodega.

Mis aga raadiomeest nii väga fotograafia juures paelub? "Fotograafia juures on vist kõige põnevam see, et kui päästikule vajutad, siis jäädvustad hetke, mis kunagi enam ei kordu," ütles ta.

Paljud meist on rallit jälgides näinud ohtlikke avariisid, mis on vaatamata turvavarustuse olemasolule mõne rallisõitja meie seast viinud. Näiteks Vormel 1 legend Ayrton Senna, kelle elu 1994. aastal traagiliselt lõppes.

Kui F1s on pealtvaatajad ohutult raja kõrval, siis autorallis on näha inimesi väga raja ääres. Samamoodi on seal ka fotograafid, kes püüavad jäädvustada võimalikult head kaadrid.

Kogenud Kivisaar näeb olukorda teisiti. "Kõrvaltvaatajale võib rallifotograafi amet tõesti ohtlik tunduda ja eks ta pisut olegi. Aga kui oled ettevaatlik ja järgid reegleid, siis linnatänaval on ilmselt ohtlikum jalutada," leiab ta.

Suurtest õnnetustest on Kivisaar pääsenud. "Midagi sellist, mida õnnetuseks nimetada, ei ole juhtunud. Ikka vahest saad mõne kiviga pihta või saab pihta tehnika," toob ta mõne näite.

Kuigi Kivisaar on suur fotograafia fänn, siis on tema esimene armastus siiski raadio. "Raske neid kahte võrrelda, ilmselt ikkagi raadio. Olen mõtisklenud, et kui peaks fotograafina täiskohaga leiba teenima, siis võib olla polekski pildistamine enam nii lõbus," arvab ta.

Kivisaar jälgib autorallit nii palju kui võimalik. Kuidas ta tänavuse Rally Estonia tulemusega rahule jääb? "Tulemusega ei saa kunagi rahule jääda kui Ott ei võida," ütles ta.