FOTOD | Synne Valtri lõi koos rõivabrändiga moekollektsiooni

Esmaesitlusel sai kuulata Synne teekonda rõivaste disainini, tutvuda värske kollektsiooniga ja kõlas ka Synne akustiline muusika.

Synne Valtri on enda sõnul juba aastaid unistanud, et ühel päeval on kauplustes müügil temanimeline kollektsioon. “Mind kutsuti Prottenisse modelliks ja üks asi viis teiseni – tuli idee, et ma võiks esinemistel kanda Protteni disainitud rõivaid ja sealt tekkiski järgmisena kollektsiooni loomise mõte."

Omavaheline koostöö on olnud sujuv, põnev ja inspireeriv – seda nii Synne kui ka disainer Monika Randloo sõnul. Alates veebruarist on kohtutud iga teisipäev Keilas, kus asub Protteni tootmine, üks kauplustest ja kontor. Seega on Synne kaasatud igasse etappi, mis on seotud selle kollektsiooni loomisega.

„Meie esialgne ambitsioon oli teha kuni 20-osaline kollektsioon, aga vahepealne koroonaviiruse periood tegi oma osa. Seega alustasime viie tootega. Kollektsioon sai stiilne, Synnelikult sätendav ja samas väga mugav. Koostöö jätkub ja oodata on juba nii mõndagi uut,“ märkis Protteni disainer Monika Randloo.

Hetkel on kollektsioon saadaval kauplustes limiteeritud kogustes.

Protteni bränd on suunatud Eesti turule ja ettevõte on tegutsenud juba pea 30 aastat. Brändi looja ja omanik Kalev Protten on ka ise igapäevaselt ettevõttes tegutsev. Kogu tootmine toimub Eestis ja eelmisel aastal ehitati uus tehas Keilasse. Protteni kauplused asuvad Haapsalus, Keilas, Pärnus, Rakveres ja Ülemiste keskuses.