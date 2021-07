Kuritegevust täis suvi Epic Dramas

Meil on parimad britid ehk geniaalne noor inspektor Morse koos oma partneri Fred Thursdayga sarjas „Noor inspektor Morse“. Naiselikku vunki lisavad peategelased sarjadest „Frankie Drake’i müsteeriumid“ ja „Miss Fisheri mõrvalood“, kus Austraalias tegutsev glamuurne preili Fisher muudab kuritegude lahendamise lausa stiilseks. 1890ndatel tegutsevad Kanada parimad detektiivid Drake ja Murdoch, kes kasutavad tollel ajal radikaalseid ning üldsusele tundmatuid kriminalistikatehnikaid, sealhulgas sõrmejälgede võtmine ja asitõendite hankimine, et lahendada linna jõledaimad kuriteod. Vaadake meid iga päev, et näha, kuidas kuriteod lahendatud saavad!

See judinaid tekitav lugu on kurikuulsast Briti sarimõrvarist John Reginald Christiest. 1950. aastal poodi Timothy Evans üles oma väikese tütre Geraldine’i mõrva eest. Kõik arvasid, et ta tappis oma naise Beryli, ent Evans kinnitas viimase hingetõmbeni oma süütust. Mitu aastat hiljem tehti võigas avastus, mis paljastas, et tema naaber Reg Christie, kes kohtus prokuröri tunnistajana esines, oli tegelikult mõrvar ja süüdi veel kuue naise surmas – teiste seas mõrvas ta ka oma naise Etheli. Christiede sünges kodus – mille aadress oli Rillington Place 10 – aset leidev draama keskendub Christie, tema naise Etheli ja süütute Evansite vahelistele suhetele.