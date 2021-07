Foto: Taavi Sepp / Vallo Kruuser

Täna südaööl saabus teade, et lahkunud on armastatud näitleja Aleksander Eelmaa. Ehkki Eelmaa oli pikaaegne Eesti Draamateatri koosseisuline näitleja, oli ta justnimelt viimastel nädalatel seotud Saueaugu Teatritalus kõigest üleeile esietendunud tükiga "Kadunud kodu". Paraku jäi too esietendus Eelmaa viimaseks. Mis täpsemalt juhtus?