Eda-Ines Etti pisipojal on tärganud ka muusikahuvi: üks on kindel, muusika pakub talle huvi

"Lapse kuuldes mängime valdavalt lihtsamaid laulukesi – lastelaule ja kergeid meloodiaid. Samas ei pea me ka ainult lastelaule mängima. Harjutan teda juba vaikselt igasuguste viisidega. Üks asi on kindel, pisikesele meeldib muusikat kuulata ja tundub, et see pakub talle ka huvi. Rahustavalt mõjub näiteks Norah Jonesi repertuaar," tõdeb Ines intervjuus.